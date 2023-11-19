Самолет «России» более получаса не мог приземлиться в Красноярске Самолет «России» трижды не смог приземлиться в Красноярске из-за ветра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Россия» более получаса кружил над Красноярском и не мог приземлиться из-за сильного ветра, сообщает SHOT. Зайти на посадку лайнер смог лишь с четвертого раза.

По данным Telegram-канала, борт, следовавший из Тюмени, предпринял три неудачные попытки сесть в аэропорту. Воздушное судно «Суперджет-100» приземлилось спустя полчаса. Незадолго до этого самолет из Норильска сел в воздушной гавани Красноярска с первого раза, несмотря на сильный ветер.

В настоящий момент в Красноярске, а также в нескольких других городах Сибири, бушует ураган. Местные жители сообщают о перевернутых машинах, падающих деревьях и проводах линий электропередачи. По словам синоптиков, ветер стихнет только к вечеру, сейчас его порывы достигают 35 м/с.

Ранее появились кадры последствий штормового ветра в Барнауле, некоторые здания оказались без крыши. На видеозаписи также показаны поврежденные автомобили, видно, как со здания в городе из-за сильного ветра слетела облицовка. Припаркованную у здания машину засыпало кусками бетона.

Тем временем в Новокузнецке женщина получила серьезные травмы после того, как на нее из-за ветра упала огромная вывеска торгового центра «Сити Молл». На помощь пострадавшей пришли прохожие, которые подняли обрушившийся элемент декора и аккуратно перенесли женщину в сторону.