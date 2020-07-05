Рейсы с Дальнего Востока к Чёрному морю возобновила компания «Россия»

Авиакомпания «Россия» с 5 июля снова запустила самолёты с Дальнего Востока к черноморским курортам. Первым рейсом стал Хабаровск — Симферополь, загрузка лайнера составила 100%.
В этом летнем сезоне авиакомпания намеревается перевезти 50 тыс. дальневосточников на юг России,
Самолёты «России» в настоящее время перевозят на курорты Чёрного моря пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Челябинска и ряда других городов. Полёты осуществляются на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 747-400 в компоновке эконом и бизнес-класса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне смогут полететь в Турцию не ранее августа. С большой долей вероятности это может произойти в сентябре-октябре. Об этом заявил глава турецкой туристической компании ANEX Group Нешет Кочкар.
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