Рейсы с Дальнего Востока к Чёрному морю возобновила компания «Россия»

https://static.news.ru/photo/d43180dc-be6f-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Россия» с 5 июля снова запустила самолёты с Дальнего Востока к черноморским курортам. Первым рейсом стал Хабаровск — Симферополь, загрузка лайнера составила 100%.

В этом летнем сезоне авиакомпания намеревается перевезти 50 тыс. дальневосточников на юг России, говорится в сообщении Минтранса. Первый самолёт, согласно онлайн-табло аэропорта Хабаровска, вылетел с задержкой в 10:33 (0:33 мск). Первый самолёт из Владивостока в Сочи полетит 6 июля.

Самолёты «России» в настоящее время перевозят на курорты Чёрного моря пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Челябинска и ряда других городов. Полёты осуществляются на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 747-400 в компоновке эконом и бизнес-класса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне смогут полететь в Турцию не ранее августа. С большой долей вероятности это может произойти в сентябре-октябре. Об этом заявил глава турецкой туристической компании ANEX Group Нешет Кочкар.