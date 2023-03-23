Ребенок погиб в ДТП в Башкирии Ребенок погиб, еще пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белорецком районе Башкирии произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате один ребенок погиб, еще пятеро получили повреждения различной степени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в селе Тирлянский. Столкнулись отечественные автомобили ВАЗ-2110 и УАЗ.

В результате ДТП, к сожалению, пострадало шесть детей из автомобиля ВАЗ-2110, в том числе погиб один ребенок 2006 года рождения, травмировано пять детей. Предварительно, 2008 года рождения — двое, 2007 года рождения — трое, — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Белорецкую центральную районную больницу Об их состоянии не сообщается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель за рулем Toyota Corolla сбил двух женщин на улице Ермакова, 1а в городе Стрежевой Томской области. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель был задержан.

До этого пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. В региональном главке МВД пояснили, что авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.