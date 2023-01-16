Пять пациентов одновременно заболели ОРВИ и COVID-19 в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области зафиксировали пять случаев заражения микст-инфекцией — пять пациентов одновременно заболели ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Как пишет «Сиб.фм», о новых случаях стало известно в ходе оперативного совещания правительства области. Щербатов отметил, что случаи совмещения болезней в регионе уже встречались.

Все люди с подозрением на такое комплексное заболевание проходят тестирование в инфекционной больнице — и к 16 января в регионе подтвердились только пять случаев, когда ПЦР на оба вируса подтвердилась, — передает издание.

В ходе совещания министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов назвал микст-инфекцию «флуроной» ( от англ. flu — «грипп» и corona — «коронавирус»). Он заявил, что случаи одновременного заражения гриппом или ОРВИ и COVID-19 являются единичными. На данный момент в области, по данным совещания, лидируют вирусы ОРВИ, при этом случаев заражения коронавирусной инфекцией стало меньше в сравнении с неделей с 1 по 8 января 2023 года.

Врач-инфекционист Елена Мескина ранее заявила, что риски одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть у каждого человека, но наиболее тяжело заболеваемость будет протекать у детей и пожилых людей. По ее словам, микст гриппа и ковида не сильно ухудшает прогноз пациента, но в случае тяжелых факторов риска обе инфекции работают синхронно, вызывают тяжелые осложнения и повышают вероятность летального исхода. Основными осложнениями являются бактериальные инфекции, тромбоз, миокардит, менингит и поражения различных органов.