При пожаре в частном доме в Орехово-Зуево погибли дети

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Орехово-Зуево, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Московской области. Двое из них — дети.

Ночью, в 01:33, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по адресу: городской округ Орехово-Зуево, деревня Яковлево, дом 27. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение дома по всей площади — 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, из них двое — дети, — заявил источник агентства.

Пожар удалось локализовать в 02:12, а в 03:11 открытое горение было полностью потушено. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее пожар произошел в Центральной клинической больнице Новосибирска. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для ликвидации огня были задействованы 108 человек и 37 единиц техники. Спасатели тушили загоревшуюся кровлю лечебного учреждения почти восемь часов. Все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в помещении склада на юге Москвы. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В ходе горения строение обрушилось.