Появились кадры последствий разрушительного ветра в Барнауле Опубликовано видео разрушений домов из-за штормового ветра в Барнауле

Фото: t.me/barnaul_org

Некоторые здания в Барнауле оказались повреждены из-за штормового ветра, видео с последствиями разгула стихии опубликовал Telegram-канал газеты «Известия». На кадрах также показаны поврежденные автомобили.

Видно, как со здания в городе из-за сильного ветра слетела облицовка. Припаркованную у здания машину засыпало кусками бетона.

Отключения электричества произошли в ряде населенных пунктов Алтайского края. В Минпромэнерго региона сообщили, что основные работы по восстановлению электроснабжения проводятся в пригороде Барнаула, в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском и Усть-Калманском районах.

Также из-за отключения электроэнергии на станции Алтайская задерживаются 16 электричек и два пассажирских поезда, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. В пригородных кассах от остановочного пункта Развилка до станции Среднесибирская из-за отсутствия электричества приостановлена продажа билетов, их можно купить в поездах у кассиров.

Шквалистый ветер в ночь на 19 ноября также обрушился на Кемеровскую область. На улицах срывало крыши со зданий и падали деревья. Местные жители тоже публиковали в соцсетях видео с последствиями стихии.