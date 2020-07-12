Полиция задержала четырёх участников массовой акции протеста в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/282d7d14-c459-11ea-b6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Стихийная акция протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжается в Хабаровске, где уже около двух часов ночи. Полиция после предупреждений задержала четверых молодых людей.

Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, один из задержанных был пьян. Демонстрация проходит на площади имени Ленина возле здания краевого правительства. Митингующие собрались здесь ещё в полдень и прошли по центральным улицам. Вечером шествие продолжилось. Эта акция, как и предыдущие, не были согласованы с местной администрацией.

Протесты в Хабаровске не утихают уже третий день, с момента ареста главы региона, которому вменяют организацию убийств 15-летней давности. Накануне состоялся самый массовый митинг в истории Хабаровска. На стихийную акцию протеста в поддержку губернатора вышли десятки тысяч жителей города. Полиция никого не задерживала, к вечеру люди мирно разошлись. Хабаровчане требовали отставки президента Владимира Путина и выпуска на свободу их губернатора.

Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году (баллотировался от ЛДПР). Во втором туре голосования он обошёл единоросса Вячеслава Шпорта с большим отрывом — 69,57% против 27,97%. В 2007–2018 годах он был депутатом Государственной думы, а с 2005-го по 2007-й заседал в региональном парламенте.

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов. По данным местных СМИ, предпринимателей находили погибшими от рук киллеров непосредственно после конфликтов с Фургалом, который в начале нулевых имел свой бизнес на Дальнем востоке.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала, включая его бывшего делового партнёра. Как ранее писал NEWS.ru, обвиняемые в убийствах предпринимателей дали показания на губернатора Хабаровского края как на организатора преступлений.