Особые экономические зоны появятся ещё в трёх регионах России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о создании особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Это станет дополнительным стимулом для развития этих регионов, сообщается в пресс-релизе кабмина.

На территории ОЭЗ «Оренбуржье» планируется разместить не менее восьми компаний... В Смоленской области будет открыта ОЭЗ «Стабна», где планируется реализовать не менее шести инвестпроектов... В особой экономической зоне «Иваново» планируют начать работу пять резидентов, - говорится в сообщении на сайте правительства.

Ожидается, что объём частных инвестиций в новые производства ОЭЗ «Оренбуржье» к 2030 году составит почти 9 млрд рублей. При этом на начальном этапе 1,67 млрд рублей выделят из регионального бюджета. Благодаря новым предприятиям работу получат около 900 человек. Там будет запущено производство пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей. Также разместится линия по глубокой переработке мяса и открыт транспортно-логистический терминал.

В ОЭЗ «Стабна» Смоленской области планируется привлечь примерно 10,5 млрд рублей, трудоустроено будет более 600 человек. На её территории построят фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников и завод по переработке торфа.

На новых предприятиях в ОЭЗ «Иваново» будут работать порядка 3200 человек, а объём частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей. Они будут выпускать трикотажные полотна, хлопчатобумажную пряжу и ткани для спецодежды.

Отметим, статус особой экономической зоны дает размещённым на её территории предприятиям налоговые и таможенные льготы, а также доступ к налаженной инфраструктуре и коммуникациям.

В Оренбуржье особая экономическая зона призвана в первую очередь решить проблему оттока населения из региона, чтобы люди перестали уезжать в такие крупные города, как Самара или Москва. Об этом «Политике Сегодня» рассказала член Совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьева.