Особые экономические зоны появятся ещё в трёх регионах России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о создании особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Это станет дополнительным стимулом для развития этих регионов, сообщается в пресс-релизе кабмина.
На территории ОЭЗ «Оренбуржье» планируется разместить не менее восьми компаний... В Смоленской области будет открыта ОЭЗ «Стабна», где планируется реализовать не менее шести инвестпроектов... В особой экономической зоне «Иваново» планируют начать работу пять резидентов, - говорится в сообщении на сайте правительства.
Ожидается, что объём частных инвестиций в новые производства ОЭЗ «Оренбуржье» к 2030 году
В ОЭЗ «Стабна» Смоленской области планируется привлечь примерно 10,5 млрд рублей, трудоустроено будет более 600 человек. На её территории построят фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников и завод по переработке торфа.
На новых предприятиях в ОЭЗ «Иваново» будут работать порядка 3200 человек, а объём частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей. Они будут выпускать трикотажные полотна, хлопчатобумажную пряжу и ткани для спецодежды.
Отметим, статус особой экономической зоны дает размещённым на её территории предприятиям налоговые и таможенные льготы, а также доступ к налаженной инфраструктуре и коммуникациям.
В Оренбуржье особая экономическая зона призвана в первую очередь решить проблему оттока населения из региона, чтобы люди перестали уезжать в такие крупные города, как Самара или Москва. Об этом «Политике Сегодня» рассказала член Совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьева.