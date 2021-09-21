Новости регионов: житель Тюмени выиграл в лотерею 9 млн рублей

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
В Удмуртии врачи смогли восстановить зрение 58-летнему мужчине, получившему травму циркулярной пилой. Как пишет
Хабаровский край
В Хабаровске девушка зарезала свою соседку в психиатрической больнице, сообщает
Ростовская область
В Ростове-на-Дону молодая мать вышла на одиночный пикет, пишет
Ставропольский край
Неизвестные ворвались на избирательный участок в Ставрополе, избили членов УИК и наблюдателей и добрались до сейфов с бюллетенями, пишет
Татарстан
В Казани организовали мемориал памяти после трагедии в Перми. Как пишет
Нижегородская область
В Нижегородской области началась проверка по факту обрушения здания бывшего предприятия. Как пишет
Волгоградская область
В Волгоградской области столкнулись теплоходы «Альфа Гермес» и «Ростов Великий» на Волго-Донском судоходном канале им. В. И. Ленина. Как пишет
Свердловская область
Замеры воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле показали наличие трёх веществ-загрязнителей. Содержание диоксида азота составило 4,3 мг/м3, что превышает его ПДК в два раза, сообщает
Омская область
В Омске прошли праздничные мероприятия по случаю дня города. Около семи часов участники Штормfest боролись за призы в испытаниях на ловкость и выносливость, сообщает
Оренбургская область
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в государственном национальном исследовательском университете Перми. Как сообщает
Карелия
Депутаты заксобрания республики приняли решение о дополнительном выделении в бюджет Петрозаводска 1,3 млрд рублей. На эти средства будут закуплены новые троллейбусы, отремонтированы кровли образовательных учреждений, ликвидированы несанкционированные свалки, сообщает
Тюменская область
Житель Тюмени выиграл в лотерею 9 млн рублей, сообщает
Приморье
В Приморском крае выпустили более восьми тысяч «Пушкинских карт», сообщает
Башкирия
В Башкирии 19 сентября выпал первый снег. Запечатлённое на видео погодное явление распространилось среди пользователей социальных сетей, сообщает