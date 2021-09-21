Новости регионов: житель Тюмени выиграл в лотерею 9 млн рублей

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В Удмуртии врачи смогли восстановить зрение 58-летнему мужчине, получившему травму циркулярной пилой. Как пишет udm-info.ru , у мужчины пострадали глаз и кость, когда пила сломалась у него прямо в руках.

Хабаровский край

В Хабаровске девушка зарезала свою соседку в психиатрической больнице, сообщает transsibinfo.com . В учреждении она лечилась от наркомании, а погибшая — от алкоголизма.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону молодая мать вышла на одиночный пикет, пишет rostovgazeta.ru . Она просит ускорить процесс по земельному участку. Сейчас там снесли забор, двор заполнили бездомные собаки, и она вместе с двухлетним ребёнком вынуждена снимать квартиру.

Ставропольский край

Неизвестные ворвались на избирательный участок в Ставрополе, избили членов УИК и наблюдателей и добрались до сейфов с бюллетенями, пишет newstracker.ru . Как рассказала одна из пострадавших, люди в масках закрывали камеры, вырывали телефоны и угрожали.

Татарстан

В Казани организовали мемориал памяти после трагедии в Перми. Как пишет inkazan.ru , стихийный мемориал появился в одном из парков города. Люди с утра несут к нему цветы.

Нижегородская область

В Нижегородской области началась проверка по факту обрушения здания бывшего предприятия. Как пишет NewsNN , под завалами может находиться один человек. Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая.

Волгоградская область

В Волгоградской области столкнулись теплоходы «Альфа Гермес» и «Ростов Великий» на Волго-Донском судоходном канале им. В. И. Ленина. Как пишет novostivolgograda.ru , столкновение произошло из-за нарушения правил плавания судов по внутренним водным путям. В настоящее время организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств аварии.

Свердловская область

Замеры воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле показали наличие трёх веществ-загрязнителей. Содержание диоксида азота составило 4,3 мг/м3, что превышает его ПДК в два раза, сообщает tagilcity.ru . Однако при контрольном замере был зафиксирован показатель в 2 мг/м3.

Омская область

В Омске прошли праздничные мероприятия по случаю дня города. Около семи часов участники Штормfest боролись за призы в испытаниях на ловкость и выносливость, сообщает gorod55.ru . Вечером жителей и гостей города ждал праздничный концерт электронной музыки Filatov & Karas.

Оренбургская область

Денис Паслерdpasler.official/instagram.com Денис Паслерdpasler.official/instagram.com

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в государственном национальном исследовательском университете Перми. Как сообщает 56orb.ru , трагедия, унёсшая жизни восьми человек, произошла утром 20 сентября.

Карелия

Депутаты заксобрания республики приняли решение о дополнительном выделении в бюджет Петрозаводска 1,3 млрд рублей. На эти средства будут закуплены новые троллейбусы, отремонтированы кровли образовательных учреждений, ликвидированы несанкционированные свалки, сообщает karelinform.ru . Кроме этого, в городе отремонтируют сети наружного освещения.

Тюменская область

Житель Тюмени выиграл в лотерею 9 млн рублей, сообщает nashgorod.ru . Отмечается, что в надежде на выигрыш он приобрёл три лотерейных билета. Тюменец планирует передать часть выигрыша родственникам на завершение строительства загородного дома. Оставшиеся деньги он намерен сохранить.

Приморье

В Приморском крае выпустили более восьми тысяч «Пушкинских карт», сообщает vostokmedia.com . Благодаря этой инициативе планируется повысить интерес молодого поколения к культурным мероприятиям.

Башкирия