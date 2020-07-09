Нового главу Хабаровского края могут выбрать в сентябре 2021 года

https://static.news.ru/photo/0141862a-c1b4-11ea-859e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ/РИА Новости

Если решением президента России Владимира Путина задержанный по подозрению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отстранён от должности, выборы нового главы могут пройти только осенью 2021 года, сообщил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Василий Агуленко.

Решение о назначении выборов должностных лиц в органы государственной власти принимается не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Так как эти сроки уже прошли, в сентябре этого года мы провести выборы губернатора уже не сможем. Всё это будет в следующем году, — цитирует Агуленко DVhab.ru.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Как писал NEWS.ru ранее, СК РФ проводит дополнительные следственные действия в отношении задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, следователи выясняют, причастен ли Фургал к ряду особо тяжких преступлений, совершённых на территории Хабаровского края и в других регионах.