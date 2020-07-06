НИИ МЧС: из-за жары в Краснодарском крае могут образоваться смерчи

https://static.news.ru/photo/4f9367b6-bfd5-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Жаркая погода, установившаяся на Черноморском побережье Краснодарского края, может стать причиной смерчей, сообщает Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В связи с высокими среднесуточными температурами, выше 27 градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья, как указывалось на прошлой неделе, сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населённых пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе, — говорится в сообщении учреждения.

Кроме того, из-за жары и отсутствия дождей в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и Калмыкии на отдельных угодьях наблюдалось повреждение зерновых культур от засухи в различной степени, уровень влагозапасов в почве составил 50–70% от нормы.

Также в НИИ дали прогноз касательно лесных пожаров на российской территории. Так, с 6 по 13 июля наиболее масштабные очаги природных пожаров могут возникнуть на территории северных районов Красноярского края, северных и центральных районов Республики Саха (Якутия), на большей территории Иркутской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, республики Калмыкия и Ставропольского края.

Юг России ждёт новая волна жары в ближайшее время. Температура превысит норму на восемь градусов. До 39–40 градусов жары прогнозируется даже в Белгородской, Ростовский и Липецкой областях. Продлится волна жары пять дней, до 8–9 июля, заверил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как писал NEWS.ru ранее, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что 4 июля в регионе был установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 36,4 градуса, перекрыв максимум этого дня, который был зафиксирован в 1996 году.