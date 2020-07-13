Несколько тонн нефти попало в три водоёма Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/b7333070-c5a4-11ea-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Около девяти тонн нефти попало в три водоёма Хабаровского края — ручьи Безымянный, Кривой и Голый. Сырьё разлилось на площади примерно 400 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло из-за разгерметизации на магистральном нефтепроводе Оха — Комсомольск-на-Амуре в 12 км от населённого пункта Верхнетамбовское Комсомольского района. Об инциденте экстренным службам стало известно 13 июля 2020 года.

На следующий день на место ЧП вылетел вертолёт Ми-8 регионального центра авиационно-спасательного центра МЧС РФ, говорится на официальном сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю. На борту находились представители оперативной группы ГУ МЧС по региону, члены краевого правительства и сотрудники ЭКОСПАСа. Они проанализируют ситуацию и начнут координировать действия по ликвидации последствий аварии.

Через некоторое время утечку в срочном порядке устранили, установили задвижки на нефтепровод, выставили боновые заграждения на упомянутых ручьях. Нефтяному пятну не позволили попасть в более крупные водоёмы. На месте прорыва нефти закрепили бандаж, разлив ликвидировали. К ликвидации последствий ЧП привлекли 40 человек и 10 единиц техники.

Надзорные и следственные органы устанавливают причины и обстоятельства инцидента, оценивают нанесённый ущерб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разлив авиационного топлива в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края локализован. Спасатели приступили к ликвидации последствий аварии.

Инцидент произошёл 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.