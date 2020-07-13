Спасатели локализовали разлив авиатоплива на Таймыре

https://static.news.ru/photo/6d0446b2-c502-11ea-ae44-fa163e074e61_660.jpg Фото: norilsktgaz.ru

Разлив авиационного топлива в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края локализован. Спасатели приступили к ликвидации последствий аварии.

В данный момент разлив <...> полностью локализован. Необходимости в наращивании группы спасателей пока нет, — сообщается на сайте Морской спасательной службы.

Инцидент произошёл 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут. По данным пресс-службы «Норникеля», угрозы жизни и здоровью людей в результате аварии нет. В посёлке введён режим ЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело по факту разлива топлива на Таймыре по ч. 1 ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Кроме того, проверку начала прокуратура Красноярского края.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», с конца мая. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. В результате в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.