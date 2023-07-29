Обезьяна укусила девочку на базе отдыха в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области на базе отдыха «Шишки на Лампушке» обезьяна укусила 12-летнюю девочку за левое плечо, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел в деревне Раздолье Приозерского района. Пострадавшую осмотрели врачи, ее состояние удовлетворительное.

Девочка обратилась к медикам сразу после инцидента, который произошел при кормлении животного. Ее осмотрели врачи и отпустили домой, — сказал источник.

Канал отмечает, что предварительно обезьяна укусила девочку в левое предплечье.

Ранее в селе Сидоровка Колыванского района Новосибирской области местные жители пожаловались на соседа-пенсионера, который начал разводить пчел. Насекомые напали на нескольких человек, искусали детей и до смерти закусали собаку. В администрации ответных мер на жалобы жителей не предприняли, говорят соседи пчеловода.

Пенсионер завел пчел только неделю назад. По словам самого мужчины, насекомые вылетели из-за упавшей с улья крышки.