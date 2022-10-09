На Алтае из-за природного пожара дым окутал целый город

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Город Змеиногорск в Алтайском крае заволокло дымом из-за крупного природного пожара, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Причиной бедствия, как указал телеканал, стала загоревшаяся трава. На месте работают спасатели.

В тушении пожара участвуют восемь пожарных автоцистерн, 24 человека личного состава, а также две водовозки и два трактора. Согласно предварительной информации, спасатели устранили угрозу распространения огня. Обстановка в городе находится под контролем экстренных служб.

По информации очевидцев, из-за пожара сгорело несколько домов.

7 октября в ГУ МЧС Алтайского края предупредили местных жителей, что с 8 по 10 октября в регионе местами сохранится высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожароопасность. В связи с этим граждан попросили не сжигать мусор и сухую траву, а также воздержаться от разведения костров во время отдыха и не бросать непотушенные сигареты.

Ранее стало известно, что в кузбасской шахте «Ерунаковская-8» произошел пожар. Более 130 горняков были эвакуированы. Информации о пострадавших не было. Предполагаемой причиной пожара стало возгорание химического реагента.