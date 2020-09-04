В Москве строители и водолазы расскажут о работе ЖКХ столицы

https://static.news.ru/photo/737dc3c8-ee7f-11ea-b3a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект #Москвастобой совместно с комплексом городского хозяйства Москвы запустили новую рубрику «Люди города». Там опубликованы истории профессионалов: спасателей, электромонтажников, строителей, водолазов, благодаря которым функционирует городская инфраструктура. Проект подготовлен ко Дню города, который отметят в столице 5 и 6 сентября.

Рубрика содержит истории из жизни людей, благодаря которым город живёт. Речь идёт о специалистах городских служб, которые ежедневно выполняют множество задач, решая проблемы москвичей, — сообщает «Москва 24».

Так, например, спасатель первого класса Владимир Ерошин рассказал, что вдохновение получает, видя благодарность спасённых им людей, а начальник участка «Гормоста» Василий Мамошин признался, что его работа интересна тем, что всегда видишь результат своего труда.

#Москвастобой — онлайн-проект московского комитета по туризму и культурных площадок города. Здесь можно виртуально посетить экскурсии и театральные представления, послушать лекции, увидеть кулинарные шоу и модные показы.

Как писал NEWS.ru, проведение конгрессов и выставок возобновится в российской столице с пятницы, 4 сентября. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина. В документе отмечается, что их посетители и организаторы обязаны будут соблюдать все необходимые меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции.