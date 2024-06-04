Дебошир разгромил десятки могил на кладбище в Приангарье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Тельма Иркутской области задержан 19-летний житель Усолья-Сибирского, подозреваемый в покушении на 70 могил местного кладбища, передает пресс-служба УМВД региона. Выяснилось, что дебошир приехал в Тельму на велосипеде, чтобы искупаться на озере. Отдых на воде сопровождался распитием алкоголя, на фоне чего тинейджер решил повеселиться на местном кладбище.

Полицейским молодой человек пояснил, что приехал в Тельму со сверстниками на велосипеде, чтобы искупаться в озере, при этом взял с собой спиртное. Употребив его, злоумышленник отправился на кладбище, где палкой разбил памятники, которые выбирал случайным образом, раскидал по погосту цветы и венки. В настоящее время сумма нанесенного подозреваемым ущерба устанавливается, — сообщили в полиции.

Молодого человек задержали и арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Прокуратура Усолья-Сибирского поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников СВО на Аллее Героев Восточного кладбища во Владикавказе. До этого председатель СК Александр Бастрыкин обратился к следователям с поручением о возбуждении дела.