Министр образования Астраханской области подтвердил заражение коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c0d01e48-e798-11ea-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Виталий Гутман Фото: astrobl.ru

Глава Министерства образования и науки Астраханской области Виталий Гутман подтвердил, что врачи выявили у него коронавирусную инфекцию.

Как передаёт ТАСС, министр коснулся темы своего здоровья во время онлайн-конференции с педагогическим советом 26 августа.

Этот вирус выдернул меня из ваших стройных рядов, надеюсь, на короткое время, — обратился Гутман к участникам конференции.

Ранее источник в областном кабмине сообщил информагентству о трёх министрах, заболевших COVID-19. По его словам, это глава Минобрнауки Виталий Гутман, министр экономического развития Казбек Хадиков и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Иванников.

Как передавал NEWS.ru, 24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией во второй раз. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко позже заметил, что говорить со всей уверенностью о диагнозе Кара-оола нельзя.