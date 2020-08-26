Министр образования Астраханской области подтвердил заражение коронавирусом

Глава Министерства образования и науки Астраханской области Виталий Гутман подтвердил, что врачи выявили у него коронавирусную инфекцию.
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Этот вирус выдернул меня из ваших стройных рядов, надеюсь, на короткое время, — обратился Гутман к участникам конференции.
Ранее источник в областном кабмине сообщил информагентству о трёх министрах, заболевших COVID-19. По его словам, это глава Минобрнауки Виталий Гутман, министр экономического развития Казбек Хадиков и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Иванников.
Как передавал NEWS.ru, 24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией во второй раз. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко позже заметил, что говорить со всей уверенностью о диагнозе Кара-оола нельзя.
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