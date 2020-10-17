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Мэр Абакана заразился коронавирусом

07:41, 19 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Абакана Алексей Лемин заболел коронавирусом, но продолжит работать удалённо.

Как сообщили в мэрии, Лемин сдал анализ, потому что заболел один из членов его семьи и результат анализа оказался положительным, передаёт РИА Новости.

У главы положительный тест, нет симптомов заболевания. Тест он сдавал, потому что член семьи заболел, тест подтвердил, что есть вирус, но Лемин чувствует себя нормально, — сказали в администрации города.

Мэр на больничном, но проводит совещания дистанционно.

Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась COVID-19. Чиновник считает, что подхватила инфекцию от родственников.

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