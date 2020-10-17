Мэр Абакана заразился коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В СИЗО-6 Москвы опровергли данные об изъятии тёплых вещей у арестантов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы столичного главка ФСИН.

В ряде СМИ появилась информация, что в СИЗО-6 в камерах якобы очень холодно, у подозреваемых и обвиняемых в ходе обысков изымают тёплые вещи и белье, — говорится в сообщении. Руководство...