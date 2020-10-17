Мэр Абакана заразился коронавирусом

Глава Абакана Алексей Лемин заболел коронавирусом, но продолжит работать удалённо.
Как сообщили в мэрии, Лемин сдал анализ, потому что заболел один из членов его семьи и результат анализа оказался положительным,
У главы положительный тест, нет симптомов заболевания. Тест он сдавал, потому что член семьи заболел, тест подтвердил, что есть вирус, но Лемин чувствует себя нормально, — сказали в администрации города.
Мэр на больничном, но проводит совещания дистанционно.
Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес