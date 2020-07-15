Медиков с севера Крыма перебросят для помощи коллегам на юге

В самых популярных у туристов населённых пунктах Крыма в курортный сезон будут работать врачи со всего полуострова.
Об этом изданию argumenti.ru
Планы самые амбициозные. Я надеюсь, у наших людей хватит сил и терпения отработать эту каторгу (по-другому это не назовёшь), а в следующий сезон будет полегче, — отметил Олефиренко.
В ближайшие три года Крым должен получить 24 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию системы здравоохранения, о чём глава республики Сергей Аксёнов объявлял в декабре 2019 года. Из них около 4 млрд предполагается потратить на ремонт больниц.
Как сообщал NEWS.ru, власти Крыма с 15 июля отменили двухнедельный карантин для гостей из-за рубежа. Соответствующая поправка внесена главой региона Сергеем Аксёновым в его мартовский указ «О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым».
Добавьте наши новости в избранные источники