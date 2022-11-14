СК завел дело на напавшего с ножом и ружьем на силовиков под Краснодаром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый отдел Следственного комитета России по Краснодарскому краю завел уголовное дело на 56-летнего жителя села Цибанобалка Анапского района Олега Лысакова, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, мужчину подозревают в покушении на убийство одного из следователей. Помимо этого, на него завели уголовное дело о применении насилия в адрес двух сотрудников МВД РФ по Анапскому району.

Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя села Цибанобалка Анапского района, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления (ст.295 УК РФ). Следственным управлением также возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району (ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ), — сказано в сообщении.

После того как следователи прибыли на место происшествия, преступник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону сотрудников СКР. На текущий момент он остается заблокированным в своем доме и продолжает оказывать сопротивление, уточнили в пресс-службе СК.

В ведомстве добавили, что Лысаков ранил участкового в бедро, а стажер-полицейский получил рану ладони.

Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы и в настоящее время их жизням опасность не угрожает. Затем мужчина скрылся в своем домовладении, где забаррикадировался, — добавили в СК.

Ранее СМИ сообщали, что полицейские пришли с проверкой к Лысакову, который является злостным неплательщиком за коммунальные услуги. Силовики, предположительно, собирались отключить газ и электричество за накопившиеся долги. Но как только входная дверь открылась, мужчина с ножом сначала ударил в руку одного участкового, а затем другого полицейского — в ногу.