Екатеринбурженка убила двоих детей и покончила с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга убила двоих детей и покончила жизнь самоубийством, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Детям было пять и восемь лет. Их отец, по информации канала, в момент трагедии находился на работе.

Труп женщины нашли под окнами дома на Технической улице, про тела детей не сообщается. Семья, по сведениям канала, была полноценной. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района.

Ранее в Уфе 41-летний мужчина убил двоих сыновей 7 и 13 лет, после чего покончил с собой. Его жена смогла сбежать из дома вместе с 10-летней дочерью, благодаря чему им удалось спастись.

14 января житель Ленинградской области зарезал своего двухлетнего ребенка. Уточняется, что младенец скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.

До этого в Екатеринбурге мать убила троих детей, посчитав, что в них «вселились бесы». Позже выяснилось, что в момент совершения преступления она была под действием наркотических веществ. Свою вину женщина признала частично.