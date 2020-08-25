Дегтярёв предложил сократить расходы на чиновников

https://static.news.ru/photo/1d2f9972-e783-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы на содержание чиновников в Хабаровском крае необходимо сократить. Помимо этого, следует оптимизировать схему закупки топлива для районов и выдачи госгарантий, считает временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

По его словам, это позволит высвободить в бюджете региона 7-9 млрд рублей. Он уточнил, что такие резервы стали очевидны на заседании комиссии по стратегическому развитию региона.

Министры говорят, что денег нет. А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 млрд, причем не снижая расходы на социальную сферу, — написал Дегтярёв в Telegram.

Он пообещал навести порядок в этой сфере.

По данным ТАСС, которое ссылается на региональное министерство финансов, по состоянию на 1 июля госдолг Хабаровского края превысил 57,9 млрд рублей. С начала года он вырос на 8 млрд. Бюджет на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной — 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дегтярёв для стимуляции туристического потока предложил ввести налоговый вычет для путешественников на Дальнем Востоке.