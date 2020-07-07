Бывший муж Поклонской пообещал победить коррупцию в Севастополе

Экс-супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал, почему он решил баллотироваться в губернаторы Севастополя.
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За те средства, которые выделялись Севастополю по ФЦП здесь уже можно было такой город-сад отстроить, — цитирует Соловьева издание.
Он добавил, что ему бы хотелось, чтобы те средства, которые выделяет федеральный центр, чтобы они все до единой копейки шли на город. Соловьев пообещал подробнее рассказать о своей программе, как только станет официальным кандидатом на выборах.
При этом экс-супруг Поклонской признал, что у него могут быть сложности со сбором подписей из-за «определённых» манипуляций, которые по слухам, уже «проведены».
Соперники Соловьева критически относятся к его шансам на победу. Глава фракции КПРФ в региональном парламенте и кандидат в губернаторы Роман Кияшко считает партию Романа Путина малоизвестной, а самого Соловьева он знает только по бывшей супруге. Глава севастопольских справедливороссов Евгений Дубовик сообщил, что для СР Иван Соловьев не конкурент. А вот кандидат в губернаторы бывший мэр Севастополя Иван Ермаков удивился почему иногородние «как мухи лезут в Севастополь» на губернаторские выборы.
При этом никто, кроме кандидата от КПРФ не пожаловался на муниципальный фильтр. Однако ведущий эксперт «Центра политического анализа» Михаил Захаров считает, что вряд ли севастопольцы проголосуют за кого-то малоизвестного и предсказал несомненную победу врио губернатора Михаила Развожаева.
Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьёва в августе 2018 года. Год спустя пара рассталась. По словам Соловьёва, произошло это потому, что супруги не сошлись характерами, писал NEWS.ru.
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