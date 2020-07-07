Бывший муж Поклонской пообещал победить коррупцию в Севастополе

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Экс-супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал, почему он решил баллотироваться в губернаторы Севастополя.

Как сообщает «Ридус», Иван Соловьев поведёт на выборы от партии «Народ против коррупции», которую возглавляет двоюродный племянник президента Роман Путин. Соловьев пояснил, что баллотируется на пост губернатора потому как разделяет линию партии, от которой выдвигается, то есть, борьбу с коррупцией. По его мнению, для Севастополя это актуальная тема.

За те средства, которые выделялись Севастополю по ФЦП здесь уже можно было такой город-сад отстроить, — цитирует Соловьева издание.

Он добавил, что ему бы хотелось, чтобы те средства, которые выделяет федеральный центр, чтобы они все до единой копейки шли на город. Соловьев пообещал подробнее рассказать о своей программе, как только станет официальным кандидатом на выборах.

При этом экс-супруг Поклонской признал, что у него могут быть сложности со сбором подписей из-за «определённых» манипуляций, которые по слухам, уже «проведены».

Соперники Соловьева критически относятся к его шансам на победу. Глава фракции КПРФ в региональном парламенте и кандидат в губернаторы Роман Кияшко считает партию Романа Путина малоизвестной, а самого Соловьева он знает только по бывшей супруге. Глава севастопольских справедливороссов Евгений Дубовик сообщил, что для СР Иван Соловьев не конкурент. А вот кандидат в губернаторы бывший мэр Севастополя Иван Ермаков удивился почему иногородние «как мухи лезут в Севастополь» на губернаторские выборы.

При этом никто, кроме кандидата от КПРФ не пожаловался на муниципальный фильтр. Однако ведущий эксперт «Центра политического анализа» Михаил Захаров считает, что вряд ли севастопольцы проголосуют за кого-то малоизвестного и предсказал несомненную победу врио губернатора Михаила Развожаева.

Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьёва в августе 2018 года. Год спустя пара рассталась. По словам Соловьёва, произошло это потому, что супруги не сошлись характерами, писал NEWS.ru.