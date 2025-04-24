Автомобили временно не могут передвигаться по Крымскому мосту Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно ограничено

Фото: most. life/Global Look Press

Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно ограничен, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе. О причинах экстренной меры на данный момент не сообщается.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — указано в публикации.

Дополнительная информация о запуске движения появится в официальном канале. Пока всех, кто оказался на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности дают указания каждому автомобилисту, которым нужно следовать.

Ранее будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Вооруженные силы Украины нанести удар по Крымскому мосту. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко назвал эти слова крайним признаком безумия. По его мнению, Мерц хочет «перехватить» статус «главного европейского ястреба» у президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого СМИ выяснили, что попытка ВСУ атаковать Крымский мост в августе 2024 года проводилась в рамках разработанной Соединенными Штатами программы под названием Lunar Hail («Лунный град»). Она была нацелена на разрушение инфраструктуры на территории российского региона.