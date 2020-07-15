Беременную довели до истерики в метро Петербурга из-за мешка с мишурой

https://static.news.ru/photo/f22462c2-c6ac-11ea-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stocktake/Global Look Press

Александра Верная каждый день конфликтует с сотрудниками метро Санкт-Петербурга на станции «Девяткино» из-за негабаритного груза. Она работает аниматором и постоянно носит с собой сумки с шариками, большими баллонами и прочим реквизитом. В этот раз подозрения у персонала вызвал мешок с блестящей мишурой. Женщину отказались пропустить через турникет. По её словам, она так ходит уже 10 лет.

В этот раз я стала заходить в метро, меня спросили, что в мешке, хотя и так видно, я открыла и показала. Мне сказали: с мешком не пустим. Я говорю: «Почему?» Они не обосновывают, держат меня за руку и ничего не говорят <...> Я не знаю, как эти проблемы решить. На такси у меня нет возможности ездить, — цитирует Верную портал «Подъём».

Аниматор добавила, что каждый день ей приходится испытывать стресс из-за претензий сотрудников метрополитена, хотя «все знают», кем она работает и всегда открывает сумки при входе в подземку. По словам женщины, из-за скандалов есть риск подставить клиентов.

Конфликты, рукоприкладство, угрозы продолжаются даже после моих действий, — рассказала Верная.

Женщина подчеркнула, что сейчас беременна вторым ребёнком. Подавать жалобу на действия персонала метро не собирается. Инцидент попал на видео. Ролик опубликовали в Интернете 15 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил акт самосожжения у здания ФСБ в Калининграде. Он жаловался, что бывшая жена похитила его ребёнка. По его словам, силовики ничего не делают со сложившейся ситуацией. Несколько видеороликов с инцидентом опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».