Житель Калининграда поджёг себя у здания ФСБ и попал на видео

Мужчина устроил акт самосожжения у здания ФСБ в Калининграде. Он жаловался, что бывшая жена похитила его ребёнка.
По его словам, силовики ничего не делают со сложившейся ситуацией. Несколько видеороликов с инцидентом опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».
У меня бывшая жена украла ребёнка. Ваша контора отказывается работать. Она в Москве и сейчас пытается его вывезти в Турцию, — кричал он перед тем, как поджечь себя.
По данным «Каскада», он
В местном МВД
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