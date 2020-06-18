Житель Калининграда поджёг себя у здания ФСБ и попал на видео

https://static.news.ru/photo/6caa388a-b183-11ea-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Мужчина устроил акт самосожжения у здания ФСБ в Калининграде. Он жаловался, что бывшая жена похитила его ребёнка.

По его словам, силовики ничего не делают со сложившейся ситуацией. Несколько видеороликов с инцидентом опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

У меня бывшая жена украла ребёнка. Ваша контора отказывается работать. Она в Москве и сейчас пытается его вывезти в Турцию, — кричал он перед тем, как поджечь себя.

По данным «Каскада», он поджёг свою голову. Спасали мужчину наряд пожарных и два наряда полиции.

В местном МВД рассказали журналистам «Подъёма», что мужчина нервничал и был неадекватен. Полицейские вывали скорую помощь и передали его медикам. По заявлению о похищении ребёнка проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирске. Местная жительница устроила истерику, когда медики попытались госпитализировать её с подозрением на коронавирус. Женщина угрожала поджечь себя и детей.