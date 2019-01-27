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Умерла актриса Мюриэл Павлоу

Мюриэл Павлоу (слева) Ministry of Information Photo Division Photographer/wikimedia.org

Мюриэл Павлоу (слева)

происшествия [ версия для печати ]

На 98-м году жизни скончалась британская актриса с русскими корнями Мюриэл Павлоу.

Издание The Times охарактеризовало артистку, как воплощение «квинтэссенции английского духа». Павлоу родилась 27 июня 1921 года. Её отец Василий Павлов был женившимся на француженке русским эмигрантом.

Широкую известность молодой актрисе принесла в 1956 году роль супруги британского военного лётчика в фильме «Дотянуться до неба».

Мюриэл была замужем за британским актёром Дереком Фарром, за которого вышла в 1947 году. Они прожили в браке почти 40 лет, вплоть до его смерти в 1986 году.

Павлоу продолжала сниматься в кино и сериалах до 2000-х годов. Одной из её самых известных работ на телевидении стала роль в сериале «Пуаро Агаты Кристи».

Ранее News.ru писал о том, что 103-летняя вдова участника Великой Отечественной войны скончалась в Краснодарском крае. Жительница Сочи два года ждала положенную ей по федеральной программе квартиру.


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