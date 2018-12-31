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СК опубликовал видео допроса попутчика пропавшей женщины

Виталий Чикирёв vk.com/@n_novosti_n

Виталий Чикирёв

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет опубликовал видео допроса 39-летнего Виталия Чикирёва, подозреваемого в убийстве директора ресторанов Burger King Ирины Ахматовой.

Мужчина заявил, что признаёт вину и раскаивается в содеянном.

«Пытался ограбить её живой»,  пояснил Чикирёв мотивы своего поступка.

Как писал News.ru, 29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Женщина взяла попутчика у станции метро «Аннино» и отправилась в Тулу. Последний раз она звонила мужу из подмосковного Серпухова, а затем перестала выходить на связь. Спустя несколько дней принадлежащий Ахматовой автомобиль Audi A4 обнаружили стоящим без номеров в Ярославле.

По данным следствия, Чикирёв спланировал преступление заранее. Для этого он создал несколько фальшивых аккаунтов в сервисе BlaBlaCar, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине. На допросе он рассказал, что совершил убийство в Серпуховском районе, сейчас там работают оперативники.


#убийство #СКР #видео #допрос #BlaBlaCar
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