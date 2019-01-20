Ребёнок утонул в реке под Пензой

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Место происшествия

Два мальчика девяти и двенадцати лет упали под лёд реки Суры в селе Грабово Пензенской области. Одному из них удалось самостоятельно выбраться на берег, тело второго ребёнка извлекли из воды сотрудники МЧС.

Пострадавший госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу, сообщает областное управление СК РФ.

«При первоначальном осмотре на погибшем телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечается в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее News.ru писал, что девятимесячный ребёнок утонул в кастрюле с водой в одном из сёл Оренбургской области. Малыш на некоторое время остался без присмотра матери. По неизвестной причине мальчик упал в 30-литровую ёмкость, из которой не смог выбраться самостоятельно. Женщина, вернувшись на кухню, нашла его без признаков жизни.