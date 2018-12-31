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Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar арестован

imago stock&people/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Мещанский суд Москвы принял решение о заключении под стражу мужчины, которого подозревают в причастности к исчезновению 29-летней жительницы столицы, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Срок ареста составит два месяца.

23 декабря директор ресторанов Burger King Ирина Ахматова выехала на личном автомобиле из центра Москвы в Тулу. При этом с помощью сервиса BlaBlaCar она нашла попутчика — 39-летнего Виталия Чикирёва. Мужчина подсел в машину к пропавшей на юге столицы. В районе Подольска женщина перестала выходить на связь. 27 декабря правоохранители возбудили дело об убийстве.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет опубликовал видео допроса Чикирёва. Он сказал, что признаёт вину и раскаивается в содеянном.


#суд #убийство #АРЕСТ #BlaBlaCar
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