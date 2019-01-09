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Подозреваемого в убийстве в Караганде задержали в Омске

Сергей Булкин/News.ru

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Мужчину, подозреваемого в убийстве 23-летнего молодого человека, которое произошло во время потасовки в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» в Караганде, задержали в Омской области.

Им оказался гражданин Республики Армения Нарек Гурурян.

«В настоящее время в соответствии с законодательством решается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан», — передаёт слова директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева агентство Kazinform.

Как ранее писал News.ru, сотни местных жителей собрались в воскресенье, 6 января, у здания местной администрации с требованием честного расследования убийства 23-летнего молодого человека, которое произошло в ходе потасовки между двумя компаниями в новогоднюю ночь.


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