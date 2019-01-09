Подозреваемого в убийстве в Караганде задержали в Омске

https://news.ru/storage/news/02a756c246a16a762504ee5775db3a25/2f686e33-553e-4c94-8c21-8bd5df2e0396_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве 23-летнего молодого человека, которое произошло во время потасовки в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» в Караганде, задержали в Омской области.

Им оказался гражданин Республики Армения Нарек Гурурян.

«В настоящее время в соответствии с законодательством решается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан», — передаёт слова директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева агентство Kazinform.

Как ранее писал News.ru, сотни местных жителей собрались в воскресенье, 6 января, у здания местной администрации с требованием честного расследования убийства 23-летнего молодого человека, которое произошло в ходе потасовки между двумя компаниями в новогоднюю ночь.