USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,539.61 $
МОСКВА-4°C23:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

ЛГБТ-активиста избили за пикет в поддержку чеченских геев

Женщина, тюрьма, общество/vkontakte

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные напали на активиста, который принимал участие в одиночном пикете #saveLGBTinRussiа против преследований гомосексуалов в Чеченской Республике.

«По сообщению общественников, в Нижнем Новгороде неизвестные напали на активиста и порвали плакат. В остальных городах, к счастью, обошлось без инцидентов», — говорится в группе «Женщина, тюрьма, общество» во «ВКонтакте».

О подробностях инцидента не сообщается.

Акции также прошли в Санкт-Петербурге, Ярославле и грузинском Батуми. «Неделя единых действий» в поддержку сексуальных меньшинств стартовала 20 января и продлится до 27 января.

Ранее активисты российской ЛГБТ-сети заявили, что около 40 мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации были задержаны в республике, писал News.ru. По словам председателя движения, представителям сексуальных меньшинств «угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки».


#НижнийНовгород #ЛГБТ-сообщество #чечня #протесты
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
общество 14:38, 14 января 2019
Новая волна задержаний ЛГБТ началась в Чечне
Долгожданная церемония больше не будет никогда прежней
культура 13:45, 11 декабря 2018
«Оскар» стал жертвой ЛГБТ
Долгожданная церемония больше не будет никогда прежней
происшествия 19:25, 24 октября 2018
Милонов ворвался на ЛГБТ-фестиваль в Санкт-Петербурге
Лента новостей
происшествия 23:14
Вода потекла из конфорок газовых плит в Башкирии
происшествия 23:06
Жильцов забыли предупредить о сносе дома в Магнитогорске
происшествия 22:54
Ребёнок утонул в реке под Пензой
шоу-бизнес 22:44
Лена Миро заступилась за любовницу Петросяна
в мире 22:32
Абэ хочет войти в историю возвращением островов Японии
Другие новости
происшествия 23:14
Вода потекла из конфорок газовых плит в Башкирии
происшествия 23:06
Жильцов забыли предупредить о сносе дома в Магнитогорске
происшествия 22:54
Ребёнок утонул в реке под Пензой
происшествия 22:13
Хлопок газа в Ульяновске: пострадал один человек
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top