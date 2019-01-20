ЛГБТ-активиста избили за пикет в поддержку чеченских геев

https://news.ru/storage/news/c319fe721f490dbf87e69d0c9c9bfc41/8e230b46-ecd7-4525-b980-7742fbdcbe75_850.jpg Женщина, тюрьма, общество/vkontakte

Неизвестные напали на активиста, который принимал участие в одиночном пикете #saveLGBTinRussiа против преследований гомосексуалов в Чеченской Республике.

«По сообщению общественников, в Нижнем Новгороде неизвестные напали на активиста и порвали плакат. В остальных городах, к счастью, обошлось без инцидентов», — говорится в группе «Женщина, тюрьма, общество» во «ВКонтакте».

О подробностях инцидента не сообщается.

Акции также прошли в Санкт-Петербурге, Ярославле и грузинском Батуми. «Неделя единых действий» в поддержку сексуальных меньшинств стартовала 20 января и продлится до 27 января.

Ранее активисты российской ЛГБТ-сети заявили, что около 40 мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации были задержаны в республике, писал News.ru. По словам председателя движения, представителям сексуальных меньшинств «угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки».