https://static.news.ru/photo/a18b7182-693f-11e9-89f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Женщина пострадала в результате сильного урагана в Москве. Происшествие случилось в Воронцовском парке.

Жительница Москвы пыталась спрятаться от дождя между двух деревьев. Во время порыва ветра дерево упало и придавило женщину. Пострадавшая госпитализирована с множественными переломами в тяжёлом состоянии.

В результате непогоды на дорогах столицы образовались 9-балльные пробки.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение о дожде, граде и грозе с усилением ветра до 20 метров в секунду. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра также объявлен в столичном регионе на пятницу, 28 июня, писал News.ru.