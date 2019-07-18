https://static.news.ru/photo/66b54ab2-a9d9-11e9-a178-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com

Три члена британского кабинета министров планируют подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.

Такое намерение высказали министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаймонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, сообщают источники The Times .

Как ранее писал News.ru, необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании. Такую вероятность не исключил лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава Форин-офиса Борис Джонсон.