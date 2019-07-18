У граждан, находящихся под следствием или даже осуждённых за покупку GPS-трекеров и подобных девайсов, скоро появится шанс на полную отмену их уголовного дела или пересмотр приговора, если он уже вступил в силу. Госдума сегодня рассмотрит в третьем (окончательном) чтении норму, разъясняющую, какое оборудование нужно считать шпионскими.

Дело в том, что на сегодняшний день по статье 138.1 Уголовного кодекса любой человек, который покупает мобильный телефон с GPS или Глонасс-навигацией, диктофон или смарт-часы с камерой, может оказаться под следствием, а то и в колонии за «использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Так, к примеру, случилось с курганским фермером Евгением Васильевым, который в декабре 2017 года пожаловался президенту Владимиру Путину на то, что стал обвиняемым по уголовному делу из-за покупки ошейника с GPS-трекером для коровы.

Впоследствии дело было закрыто, а прокуратура принесла Васильеву извинения. Но есть и оштрафованные на 120 тысяч рублей за то же самое фермеры, есть и реально сидящие за покупку ошейника для своей собаки граждане.

За незаконное производство, приобретение или сбыт таких средств в настоящее время действует уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. Однако после появления в 2018 году разъяснения Верховного суда, какие предметы считать шпионскими, а какие — нет, правительство внесло в Госдуму законопроект. В нём предлагается дополнить статью 138.1 Уголовного кодекса РФ примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

GPS-трекеры Brad Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Под ними в законопроекте понимаются приборы, специально сконструированные для получения или снятия информации, или обычные девайсы, которым «намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома её обладателя».

Самое главное в законопроекте — определение, что не является шпионским оборудованием. Это находящиеся в свободном обороте приборы с функциями фото-, видео-, аудиозаписи и геолокации с открыто расположенными на них органами управления. И здесь возникает вопрос. А что если пользоваться легальной компактной камерой тайно, будет ли это нарушением закона?

Например, просверлить дырку и снимать? В этом случае, как разъяснил News.ru первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), накажут только за переделку прибора, а за тайное использование оригинального бытового девайса — нет.

Для состава преступления предполагается, что совершена техническая доработка прибора. Если его положили на шкаф или снимают в щель или дырку в заборе — то, наверное, нет. Но если прибор доработали, придали прибору новые свойства тайного собирания информации — то да, накажут, — подчеркнул Синельщиков.

Возникает и второй важный вопрос: а что будет с теми, кто уже под следствием или сидит после вступления закона в силу?

Кто под следствием — у тех дела будут прекращены, здесь без проблем. А вот где приговор состоялся — будет непросто. Надо дело пересматривать. Но в любом случае появляется возможность отменить приговор «по вновь открывшимся обстоятельствам» в порядке прокурорского надзора и снова рассмотреть это дело в суде, — предположил депутат, а в недалёком прошлом — прокурор Юрий Синельщиков.

А вот фракция «Справедливая Россия» против лишь смягчения норм 138-й статьи УК.