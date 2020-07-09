Жириновский сообщил, кто может быть заинтересован в аресте Фургала

https://static.news.ru/photo/19658bb6-c1cd-11ea-8a7c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский 9 июля прокомментировал арест губернатора Хабаровского края и члена фракции Сергея Фуркала.

Политик начал с того, что задержание прошло в некорректной форме. Губернатор — не преступник, подчеркнул лидер ЛДПР, поэтому выкручивать ему руки было необязательно. Жириновский отметил, что иногда силовикам хочется быть «маленькими Бериями», хватая и арестовывая граждан по утрам.

Далее политик перешёл к размышлениям о причинах задержания Фургала. Он сказал, что, если губернатор был замешан в преступлениях в 2004 году, почему же только спустя более чем 15 лет к нему пришли правоохранители. По словам Жириновского, Фургал участвовал в выборах в Заксобрание, побеждал в губернаторской гонке и не только — и в каждом из этих эпизодов избиратели не были оповещены о его правонарушениях.

Лидер ЛДПР также сообщили о «хамстве» и «атаке» на губернатора со стороны вице-премьера Юрия Трутнев, который якобы вынуждал губернатора выйти из партии.

Трутнев всячески давит на Фургала все три года. Столицу края переносят на границу с Китаем из Хабаровска — географического центра, что для всех невыгодно и неудобно. После этого начался экономический разбой. Есть такой Балицкий, московский бизнесмен. Есть прекрасный завод «Амурсталь», который даёт металл всему краю. Его начинают крушить, зарплаты перестают выплачивать, кредиты прекращаются. Владельца 25% акций завода Мистрюкова арестовывают и везут в Москву. Чего вы в Москву везёте? И там его, в СИЗО «Лефортово», как рассказала нам его жена, которая в слезах просила помочь, пытают полгода и заставляют дать показания против Фургала, — сказал Жириновский.

Политик предположил, что Мистрюков мог и дать показания против Фургала. Как заметил лидер ЛДПР, бизнесмену Балицкому нужно сделать так, чтобы завод был продан китайцам. Предприниматель с этого заработает, но для этого ему нужен контрольный пакет, передаёт Жириновский сведения со слов Фургала. Поэтому бизнесмену и надо «всех посадить и всё отобрать».

Мы обращались в ФСБ — без толку. Обращались к президенту. Получается, этот чудовище Балицкий главный теперь в России. Он как «новый Березовский». Фургала убрали, осталось ещё двух человек убрать — и всё! К чему это приведёт? К ухудшению положения дел в стране, — заявил глава партии.

Жириновский подчеркнул, что при губернаторе от ЛДПР в крае показатели лучше, чем при прежнем руководителе. Видимо, сказал он, это многих и бесит. Также политик сообщил, что у губернатора не так давно в семье случилось горе — его брат заболел коронавирусом и умер. Жириновский предрёк печальные последствия ареста Фургала и выполнения планов тех, кто в этом заинтересован.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Как ранее писал NEWS.ru, Фургал не будет исключён из ЛДПР. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.