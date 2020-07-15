Все, кто хоть немного знаком с положением дел в Хабаровском крае, в курсе того, какую роль продолжает играть там Виктор Ишаев. Один из губернаторов-тяжеловесов девяностых, который возглавил край фактически сразу после развала Союза и вёл его сквозь все бури тогдашнего лихолетья аж восемнадцать лет. Понятно, что все тамошние элиты сформированы при его деятельном участии. И более того, Ишаева фактически пришлось повысить до уровня полпреда, чтобы хоть как-то оторвать его от его краевой политической базы.

Более того, именно Ишаев, по мнению многих аналитиков, мог стоять за сенсационной победой Сергея Фургала. Ведь в те драматические дни, перед вторым туром выборов, Фургал сначала согласился стать замом губернатора Вячеслава Шпорта, а потом буквально через несколько часов отказался от компромисса, заявив о своей готовности бороться за победу. Ничего не смог сделать даже лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, которому, как утверждали, предлагали выбрать для своего однопартийца губернаторский пост в менее значимом регионе. И вот считается, что за такой метаморфозой и стоял Виктор Ишаев, у которого-де были свои счёты со Шпортом.

Более того, близкий к Ишаеву человек, его бывший шофёр Владимир Хлапов, вошёл в предвыборный штаб Фургала, а потом занял кресло вице-губернатора. Так что, как принято говорить, «уши» бывшего губернатора-тяжеловеса просто торчали из всей этой истории унижения кремлёвской администрации с её планами прикрытия Шпорта.

Виктор Ишаев Михаил Воскресенский/РИА Новости

А потому в Хабаровске многие уверены, что последовавший затем арест Виктора Ишаева — это как бы ответная реплика. И, дескать, обвинение менялось несколько раз по той простой причине, что осуждать его на конкретный срок и сажать не собирались, но были намерены его унизить и преподнести предметный урок тем отставникам, которые потеряли ощущение реальности. Потому якобы его и отправили не в СИЗО, а сразу под домашний арест, вменив кражу пяти миллионов рублей. Что, согласитесь, для крупного деятеля, а ныне солидного бизнесмена — просто смешно.

И вот появилась информация, что вдруг следствие переквалифицировало его дело с мошенничества на растрату. Причём именно сейчас на фоне событий в Хабаровске. Поневоле повторишь вслед за телекомментатором его мем: «Совпадение? Не думаю!». Растрату можно и возместить. А это уже путь к серьёзному юридическому, а, может, и политическому компромиссу. И даже последующему выходу, для начала под подписку.

В принципе, можно предположить, что столпу хабаровского истеблишмента предложат историческую сделку. С него, в конце концов, снимут все обвинения, но и он уж должен посодействовать решению возникшей региональной головоломки. Стать мостиком между местными элитами и полпредом в ДФО Юрием Трутневым и, в конечном итоге, облегчить приход в край нового губернатора и помочь ему в течение года, до выборов осени 2021 года, помочь новому краевому начальнику полностью влиться в местное высшее политическое общество с гарантией, что не будет никаких подстав.

Повторимся, это пока только предположение. Но есть косвенные доказательства того, что версия станет правдой жизни. Следим за дальнейшим развитием хабаровского детектива.