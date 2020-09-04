Welt: Лукашенко не попадёт в санкционный список Евросоюза

https://static.news.ru/photo/63ca1ef8-ee76-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включён в санкционный перечень Евросоюза, сообщает издание Welt со ссылкой на собственные источники.

Как утверждает издание, за невключение Лукашенко в санкционный список выступала Германия при поддержке Франции и Италии. По словам инсайдеров, представители стран Балтики и Польши требовали , чтобы имя Лукашенко было включено в санкционный список.

Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку включение его в список, по их мнению, будет означать полное прекращение диалога с Минском.

По словам инсайдера, список будет обнародован через неделю или две.

В связи с акциями протеста после президентских выборов в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15–20 белорусских чиновников, которым будет запрещён въезд на территорию сообщества и доступ к банковской системе ЕС.

В разном объёме санкции ЕС в отношении Белоруссии из-за нарушения прав человека действовали с 2004-го по 2016 год. Иногда санкционный список расширялся до 130 человек. В сентябре 2008 года Евросоюз заморозил санкции, но возобновил и ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году. Главы МИД стран ЕС во время неформальной встречи в Берлине в конце августа 2020 года договорились как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.

Как писал NEWS.ru ранее, президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала «Миротворец». Этот сайт известен скандальными публикациями об «изменниках родины». В описании Лукашенко на сайте он представлен как «пособник террористов и российских оккупантов».