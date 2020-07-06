Володин: ГД в июле рассмотрит более 40 приоритетных законопроектов

https://static.news.ru/photo/83d31e50-bf98-11ea-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ до конца весенней сессии рассмотрит более 40 приоритетных законопроектов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Мы сосредоточимся в июле именно на принятии законопроектов. У нас много приоритетных законопроектов. Правительство обозначило порядка 43, но, скорее всего, будет ещё больше, — сказал он после заседания Совета Думы.

Он отметил, что на текущей неделе планируется обсудить самые приоритетные инициативы. В следующие две недели также будут вестись обсуждения в рамках пленарных заседаний.

22 июля, по его словам, будет представлен отчёт председателя кабмина РФ, а 23 июля будет завершена работа в рамках весенней сессии.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет Госдумы принял решение предложить нижней палате парламента провести дополнительные пленарные заседания в июле для обсуждения законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.