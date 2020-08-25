Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

https://static.news.ru/photo/4c90a762-e73b-11ea-a69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Паспорта со штампами о запрете на въезд в Белоруссию высланных российских журналистов оказались недействительными. За внесение сведений, не предусмотренных положением о паспортах, грозит штраф, но поскольку вины россиян в этом нет, они освобождаются от ответственности.

Речь идёт о трёх журналистах телеканала «Дождь», фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Илье Питалеве, Никите Телиженко из Znak.com, Максиме Солопове из «Медузы», Евгении Олейнике из «Sputnik Беларусь» и других. Их задержали в ходе протестов в Белоруссии, выслали из страны и запретили въезд, пишет РИА Новости.

Некоторым в паспорта поставили соответствующие штампы, что МВД признало недействительным.

В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ «Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением, — цитирует издание ответ ведомства на соответствующий запрос.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обеспокоен проявлением агрессии со стороны правоохранительных органов в Минске в отношении российских журналистов. Так он ответил на вопрос о пострадавших сотрудниках СМИ.