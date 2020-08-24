В Совфеде ответили на слова Порошенко о планах РФ по захвату Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2d7a192e-e616-11ea-8b7f-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что стратегической целью России является захват Белоруссии прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Это заявление человека с ненормальной психикой. Такую глупость сказать, — цитирует сенатора RT.

По его мнению, Порошенко хотелось бы превратить Белоруссию во вторую Украину, а также «насолить России», чтобы прервались партнёрские отношения между Москвой и Минском.

Джабаров назвал Порошенко «политиком вчерашнего дня». Он отметил, что даже в Европе это хорошо осознают из-за провала его эксперимента с Украиной.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Порошенко, как и многие другие политики, призвал Минск провести повторные президентские выборы, прекратить насилие в отношении протестующих и освободить задержанных демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон не нашёл «российского следа» в белорусских события. По словам первого замглавы Госдепартамента США Стивена Бигэна, у американских спецслужб нет данных о том, что РФ «могла бы осуществить вторжение на территорию Белоруссии».