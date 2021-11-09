Захарова ответила Кулебе на заявления по «нормандскому формату»

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Для победы в одномандатном округе кандидату в депутаты Государственной думы VIII созыва в среднем потребовалось 20 млн рублей. Это следует из итоговых финансовых отчётов кандидатов, выигравших выборы в округе. При этом во время кампании они израсходовали меньше денег, чем было в их избирательных фондах, пишет РБК.

36 кандидатов-одномандатников потратили на свои кампании максимально допустимую сумму — 40 млн рублей, ещё семь — более 39 млн рублей. Меньше всего на кампанию потратил Григорий Аникеев из Владимирской области...