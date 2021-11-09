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Захарова ответила Кулебе на заявления по «нормандскому формату»

10:36, 09 ноября 2021
Захарова ответила Кулебе на заявления по «нормандскому формату» Мария Захарова Фото: mid/vk.com
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Прежде чем обсуждать новую встречу в «нормандском формате», украинским властям следует выполнить ранее достигнутые договорённости по Донбассу. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявившего, что Москва тормозит переговоры в «нормандском формате».

Захарова пояснила, что российская сторона не собирается участвовать «в пустом постановочном мероприятии».

Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу, — написала она, обращаясь к Киеву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что встреча в «нормандском формате» 11 ноября не состоится, поскольку МИД Франции так и не ознакомился с проектом итогового документа, который Москва направила партнёрам. Он охватывает все ключевые проблемы, включая отказ украинского руководства выполнять свои обязательства. Министр подчеркнул, что Россия не заинтересована во встречах «для галочки».

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