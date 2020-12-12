В МИД РФ заявили об отсутствии взаимопомощи в мире в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/dfe46e8e-3d5f-11eb-b13b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии консолидации усилий в мире при разработке лекарств и вакцин от COVID-19.

Мы не видим никакой такой глобальной консолидации усилий по совместной разработке лекарств и вакцин, так или иначе каждый сам за себя, — заявила в эфире телеканала «Звезда» Захарова.

По её словам, после официальных заявлений о выпуске вакцины от коронавируса, России пришлось столкнуться с большим потоком дезинформации. Её поразило, что даже в вопросе, касающемся «жизни планеты», мир не объединился. При этом она не отрицает, что взаимная помощь между странами существует.

Взаимная помощь есть, такая отдалённая, не прямо глобальная, но всё-таки история с так называемой «зоной водопоя». Когда на водопой животные приходят и они не нападают друг на друга. Я здесь не могу сказать, что оптимистично смотрю, но и при этом пессимизма нет, — отметила Захарова.

Как писал NEWS.ru, Запад пытается создать «прививочное НАТО», в котором будут свободно циркулировать только вакцины американского и европейского происхождения, а российские и китайские исключат по политическим соображениям. Такое мнение высказал греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас.

Политик считает, что необходимо остановить односторонний подход к выбору вакцин против коронавируса и прекратить их исключение по политическим причинам. В пример он привёл заявление Еврокомиссии, в котором указано, что «правительство Венгрии имеет право одобрить использование российской вакцины „Спутник V“», но при этом она не может продаваться в других странах ЕС. Мариас требует ввести прозрачность и гласность относительно контрактов, подписанных Евросоюзом на поставку вакцин.