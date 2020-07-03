В МИД РФ ответили на критику США о голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/49f85f42-bde0-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления Вашингтона о попытках российских властей манипулировать результатами голосования по поправками к Конституции осложняют нормализацию отношений между РФ и США. Об этом заявил замглвы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что Москва уже привыкла к информационным вбросам со стороны США по поводу внутриполитических процессов в России. На укрепление государственности и совершенствование законодательства они никак не влияют.

Всё же надеемся, что в администрации США понимают, что без последствий такого рода действия не проходят. Они и осложняют перспективу нормализации отношений, — цитирует Рябкова ТАСС.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК РФ, явка составила 67,97%. Изменения в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. В Кремле итоги голосования назвали триумфом.

Обновлённый вариант Конституции был опубликован 4 июля. В общей сложности он содержит 206 поправок. Основные касаются социальных тем: гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год и обеспечивают реализацию принципов социального партнёрства в сфере трудовых отношений. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отреагировали на иностранную критику поправок к Конституции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена принимать во внимание опасения других стран по поводу принятых изменений, поскольку она «оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету».