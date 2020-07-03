В МИД РФ опровергли слухи о переговорах по обмену Уилана

https://static.news.ru/photo/1a85ca0e-bddd-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и США не ведут закрытых переговоров по вопросу обмена осуждённого за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что после вынесения приговора Уилану в обществе появилось множество суждений, в том числе спекулятивных, на тему обмена американца на россиян, которые находятся в тюрьмах США.

Я со всей ответственностью заявляю, что подобного рода обсуждения с США не ведутся, — сказал дипломат «Интерфаксу».

Рябков отметил, что американской стороне известно о готовности Москвы использовать для «разруливания» ситуации с возвращением граждан РФ, осуждённых в США, «соответствующие механизмы Совета Европы». Однако со стороны Вашингтона ответа нет.

Реакции нет, поэтому всё зависит от США. Мы готовы рассматривать различные варианты, но конкретно по сюжету с Уиланом изменений никаких нет, — заявил замминистра.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. Вердикт вступил в силу 26 июня. Обжаловать его Уилан отказался.

Адвокат американца Владимир Жеребенков сразу после вынесения приговора заявил, что вопрос обмена Уилана «обсуждается в коридорах». По его словам, американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко. Первый был осуждён в США в 2012 году на 25 лет по обвинению виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке. Второй был приговорён к 20 годам тюрьмы в 2011 году по обвинению в преступных намерениях по транспортировке в США крупной партии кокаина.

Как писал NEWS.ru, Рябков ранее уже опровергал сообщения о возможном обмене Уилана. В Кремле от комментариев на данную тему отказались.