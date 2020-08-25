В Кремле оценили желание ЕС содействовать урегулированию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b4be883a-e6bf-11ea-a011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение ЕС помочь урегулированию ситуации в Белоруссии. По словам представителя Кремля, в Минске должны сами решить, нужно ли им посредничество других стран.

Евросоюз и Россия могут констатировать свою готовность оказать любое возможное содействие для урегулирования ситуации. Но в данном случае речь идёт о том, требуется ли это содействие для руководства Белоруссии и согласно ли на это руководство Белоруссии, — приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что содействие Белоруссии готовы оказать многие страны, однако это должно быть востребовано самой страной. В любом случае, уточнил представитель Кремля, это решение должно принимать руководство республики.

Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что готов посетить Белоруссию, чтобы найти пути выхода из политического кризиса в республике.

По словам генсека внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид, на текущей неделе запланировано проведение заседания ОБСЕ для обсуждения поддержки белорусской стороны. Встречу предлагалось провести в Минске. Верховный представитель готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения.

В Белоруссии не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за соблюдением интересов российских граждан и бизнеса в Белоруссии, но при этом исходит из того, что россиянам в соседней стране ничего не угрожает. Представитель Кремля допустил, что Москва может изменить свою официальную позицию в отношении Минска, если «что-то будет наносить урон интересам» российского бизнеса, «создавать какую-то внеконкурентную реальность». Однако в настоящее время никаких признаков этого не наблюдается, писал NEWS.ru.