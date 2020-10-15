В Госдуме приветствовали решение США возобновить полёты над Крымом

https://static.news.ru/photo/4bae991a-0f8d-11eb-94df-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возобновление полётов американских авиакомпаний над Крымом является сигналом всему миру, что Россия надёжно обеспечивает безопасность авиасообщения над полуостровом, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Украинские воинственные заявления о доминировании украинских ВВС над Крымом давали повод призадуматься иностранным авиакомпаниям об опасности использования воздушного пространства над Крымом. Но любые провокации вблизи полуострова жёстко пресекаются, и это убедило всех, что Россия гарантирует безопасность полётов в её воздушном пространстве, — сообщил РИА Новости Бальбек.

Он считает, что за шесть лет, прошедших после катастрофы малайзийского МН-17, американцы убедились в эффективности действий РФ по предупреждению инцидентов в воздухе. Кроме того, по его мнению, сработал коммерческий подход: зачем тратить топливо, если его можно сэкономить, используя воздушное пространство над Крымом.

Как писал NEWS.ru, управление гражданской авиации США (FAA) разрешило национальным авиакомпаниям выполнять рейсы в полётной зоне вблизи Симферополя. Уведомление об этом уже опубликовано в Федеральном реестре США. Отмечается, что полёты разрешаются, так как зона Крыма больше не считается опасной для гражданской авиации. Отдельно указано, что разрешение на полёты не означает признания Крыма частью Российской Федерации. FAA заявляет также, что Украина «намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полётной безопасности в районе полётной информации Симферополя».