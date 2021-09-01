В ГД предрекли Украине статус «аграрной страны»

Украина не занимается развитием собственных технологий, в том числе в области атомной энергетики, дабы не лишиться инвестиций, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и член комитета ГД по энергетике Валерий Селезнёв и предсказал Киеву «аграрный статус». Парламентарий отметил, что «большие державы» не считают это государство «местом технологического развития».

По всей видимости, в планы Украины не входит технологическое развитие. Будет аграрная страна <...> Правительство Украины, оно не склонно интегрировать какие-то международные процессы с Россией, в нынешней ситуации это невозможно. Не может никак осознать, что то, что случилось в 2014-м (Крым вошёл в состав РФ. — NEWS.ru) — волеизъявление народа, проживающего на этой территории, — подчеркнул Селезнёв, отвечая на вопрос о нежелании Киева сотрудничать в сфере атомной энергетики, например, с РФ или Китаем.

Депутат также назвал «чистой воды политикой, а не инвестициями» договор украинского «Энергоатома» и американской Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС. Парламентарий отметил, что Киев в любом случае давно зависит от чужих разработок.

Сумма договора «Энергоатома» и Westinghouse Electric — около $30 млрд. Проект подразумевает не только возведение нового энергоблока Хмельницкой АЭС, но и реализацию ещё четырёх реакторов по американской технологии. Хмельницкая АЭС была последней из введённых в эксплуатацию в советский период. Первые киловатты начали вырабатываться в 1987-м. Второй энергоблок запустили только в декабре 2005-го. Третий и четвёртый формально находятся в стадии возведения и по плану должны быть готовы к 2025 году.

Изначально достраивать Хмельницкую АЭС собирались вместе с РФ. В 2010 году Киев заключил с Москвой соответствующее соглашение. Однако в 2015 году украинские власти отказались от сотрудничества с Россией. Документы представители США и Украины подписали во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США. 1 сентября он должен встретиться с главой США Джо Байденом.

Ранее Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».