Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию

https://static.news.ru/photo/528de376-bed4-11ea-87cb-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России. Он не поверил в слова своего бывшего сторонника и назвал их «безответственным трёпом».

Безответственный трёп. Это всё, что я могу сказать о мнении Бородая. Он сказал это ради того, чтобы выглядеть ультрапатриотом, — заявил Стрелков в разговоре с URA.RU.

По его словам, ради красного словца Бородай не пожалел бы и родного отца. Стрелков заметил, что ДНР и ЛНР когда-нибудь непременно войдут в состав России. Бородай же говорит об этом с единственной целью — чтобы выглядеть ультрапатриотом.

В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Москва, по его мнению, считает эти земли полностью украинскими.

Александр Бородай с 16 мая 2014 года по 7 августа 2014 года являлся председателем Совета Министров ДНР. В августе 2014 года был назначен генеральным советником, заместителем председателя Совета Министров ДНР Александра Захарченко и пробыл в этой должности до 20 октября 2014 года.

Игорь Стрелков с 12 мая по 14 августа 2014 года занимал пост командующего вооружёнными силами ДНР, с 16 мая по 14 августа был министром обороны ДНР.

Ранее Александр Бородай заявил, что республики Донбасса станут частью России уже в ближайшем будущем. По его словам, шагом к скорому объединению стало голосование жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, по поправкам в Конституцию РФ. Своё заявление Бородай сделал на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.